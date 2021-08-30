Лавров отметил «обострение» попыток поставить под вопрос итоги предстоящих в России выборов

Попытки Запада поставить под вопрос итоги предстоящих в сентябре в России выборов проявляются более остро, чем в прошлых избирательных кампаниях, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы не будем никогда поддаваться на ультиматумы, на угрозы. Мы будем всегда действовать исходя из коренных интересов нашего народа», — сказал министр на встрече с волгоградской общественностью и молодёжью. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что это касается и предстоящих выборов в Государственную думу, «на результаты которых тоже хотят западные коллеги повлиять, пытаются уже сейчас заронить сомнения в их объективности, поставить под вопрос их итоги».

«Мы всё это проходили и в предыдущих предвыборных избирательных кампаниях, но сейчас это проявляется, наверное, более обострённо», — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что Москва не потерпит вмешательства в свои внутренние дела.

В июле комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России направила в секретариат Парламентской ассамблеи ОДКБ доказательства вмешательства стран Запада во внутреннюю политику государства.