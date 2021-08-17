Лавров заявил, что Россия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, заявил, что Москва не потерпит вмешательства в свои внутренние дела.

«Мы приветствуем деполитизированное сотрудничество со всеми без исключения странами. Мы приветствуем сотрудничество по линии гражданских обществ, если оно на самом деле продиктовано желанием развивать контакты между людьми, помогать им общаться, дружить», — цитирует ТАСС Лаврова.

При этом он отметил, что «если под видом деятельности различных институтов гражданского общества будут наблюдаться, как это часто бывает, попытки вмешиваться» во внутренние дела страны, то Россия не оставит это без реакции.

«Таких попыток мы, конечно, не оставим без реакции, мы их не потерпим», — добавил Лавров.

В июле сообщалось, что комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России направила в секретариат Парламентской ассамблеи ОДКБ доказательства вмешательства стран Запада во внутреннюю политику государства.