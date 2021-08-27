Памфилова прокомментировала ситуацию с иностранными наблюдателями на выборах в Госдуму

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Председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировала ситуацию с иностранными наблюдателями на выборах в Госдуму.
Памфилова прокомментировала ситуацию с иностранными наблюдателями на выборах в Госдуму
  • РИА Новости

«Мы пригласили всех, но в ограниченном масштабе. Будут международные наблюдатели. О реакции Запада: мы уважаем зарубежных коллег, но приоритет — избиратели. Мы заинтересованы в оценке коллег, но главное — наши избиратели», — цитирует kp.ru Памфилову.

Ранее политический консультант Алексей Ярошенко заявил в беседе с «Газетой.Ru», что программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе» для участников онлайн-голосования может повысить явку избирателей на выборах в Госдуму.

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