Памфилова прокомментировала ситуацию с иностранными наблюдателями на выборах в Госдуму

Председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировала ситуацию с иностранными наблюдателями на выборах в Госдуму.

«Мы пригласили всех, но в ограниченном масштабе. Будут международные наблюдатели. О реакции Запада: мы уважаем зарубежных коллег, но приоритет — избиратели. Мы заинтересованы в оценке коллег, но главное — наши избиратели», — цитирует kp.ru Памфилову.

Ранее политический консультант Алексей Ярошенко заявил в беседе с «Газетой.Ru», что программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе» для участников онлайн-голосования может повысить явку избирателей на выборах в Госдуму.