В Минтруде назвали самые травмоопасные отрасли

Министерство труда и социальной защиты считает строительство и транспорт самыми травмоопасными отраслями. Об этом рассказал первый заместитель главы ведомства Алексей Вовченко.

«Самые такие травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма, — это строительство и транспорт. Ну и, естественно, это добыча полезных ископаемых», — передаёт ТАСС заявление Вовченко, сделанное в ходе Всероссийской недели охраны труда.

По его словам, на данный момент в стране сохраняется тенденция к снижению травматизма на производствах.

Ранее Минтруда исключило из списка запрещённых для женщин профессий авиационных механиков и инженеров по техобслуживанию самолётов и вертолётов.

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что с 1 марта 2022 года в России будут действовать новые нормы охраны труда.