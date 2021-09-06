Мишустин напомнил о вступлении с 1 марта 2022 года новых норм охраны труда

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что с 1 марта 2022 года в России будут действовать новые нормы охраны труда.

«Они (новые нормы. — RT) закрепляют рискориентированный подход к управлению в сфере охраны труда, чтобы был защищён каждый работник. Теперь будут учитываться именно те риски, которые возникают на конкретном рабочем месте, а не только в рамках профессии или должности», — цитирует ТАСС приветственное слово Мишустина участникам Всероссийской недели охраны труда — 2021.

Всероссийская неделя охраны труда проходит с 6 по 9 сентября в Сочи.

Как пишет kp.ru, за четыре дня в рамках программы состоится свыше сотни мероприятий. Ключевыми станут стратегическая пленарная сессия «Охрана здоровья на производстве: новые вызовы, быстрые решения» и международная конференция «Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис. Инвестиции в устойчивую систему охраны труда».

Также в программе предусмотрены отраслевые совещания, посвящённые вопросам охраны труда и заботе о здоровье сотрудников, и различные мастер-классы.