Мишустин напомнил о вступлении с 1 марта 2022 года новых норм охраны труда
- РИА Новости
«Они (новые нормы. — RT) закрепляют рискориентированный подход к управлению в сфере охраны труда, чтобы был защищён каждый работник. Теперь будут учитываться именно те риски, которые возникают на конкретном рабочем месте, а не только в рамках профессии или должности», — цитирует ТАСС приветственное слово Мишустина участникам Всероссийской недели охраны труда — 2021.
Всероссийская неделя охраны труда проходит с 6 по 9 сентября в Сочи.
Как пишет kp.ru, за четыре дня в рамках программы состоится свыше сотни мероприятий. Ключевыми станут стратегическая пленарная сессия «Охрана здоровья на производстве: новые вызовы, быстрые решения» и международная конференция «Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис. Инвестиции в устойчивую систему охраны труда».
Также в программе предусмотрены отраслевые совещания, посвящённые вопросам охраны труда и заботе о здоровье сотрудников, и различные мастер-классы.