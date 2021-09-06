В Тамбовской области за сутки зафиксировали ещё 94 случая коронавируса

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Количество подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Тамбовской области за сутки достигло 94. Отмечается, что трое из них дети, остальные заболевшие — в возрасте от 18 до 92 лет.
В Тамбовской области за сутки зафиксировали ещё 94 случая коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на данные оперштаба.

Количество подтверждённых случаев заболевания — 41 006, из них 8003 — без клинических проявлений.

38 974 человека выписаны после выздоровления за всё время с начала пандемии.

Первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 343 069 человек.

В Пермском крае первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 699,8 тыс. жителей, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Завершили цикл вакцинации 560,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в России в течение суток зарегистрировали 17 856 случаев коронавирусной инфекции.

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