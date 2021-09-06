В Тамбовской области за сутки зафиксировали ещё 94 случая коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на данные оперштаба.
Количество подтверждённых случаев заболевания — 41 006, из них 8003 — без клинических проявлений.
38 974 человека выписаны после выздоровления за всё время с начала пандемии.
Первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 343 069 человек.
В Пермском крае первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 699,8 тыс. жителей, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Завершили цикл вакцинации 560,8 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в России в течение суток зарегистрировали 17 856 случаев коронавирусной инфекции.