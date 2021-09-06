В России отмечен рост экспорта кондитерских изделий

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин рассказал, что экспорт кондитерских изделий из России по итогам I полугодия 2021 года вырос в натуральном и денежном выражении.

Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

Объём поставок увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 329,6 тыс. т. Сумма продаж: $709,5 млн — это больше на 19,3%.

Российские компании продавали за рубеж в основном шоколадные изделия. На их долю пришлось 47,7%, или $338,6 млн, в натуральном выражении — 39,9%, или 131,7 тыс. т. Поставки шоколадной продукции (в тоннах) выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель по динамике роста среди всех видов сладостей, сказал эксперт.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», экспорт мороженого из России вырос с начала года в 2,4 раза.