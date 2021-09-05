Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре достиг критической отметки

В воскресенье, 5 сентября, Комсомольск-на-Амуре столкнётся с гребнем амурского паводка — территорию затапливает не только он, но и поднимающиеся грунтовые воды.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре на 3 сентября поднялся до 692 см, в то время как опасной считается отметка в 650 см. На следующий день скорость прибывания воды замедлилась.

«Гребень амурского паводка проходит Комсомольск-на-Амуре, где отмечаются колебания уровня воды. В городе продолжаются работы по минимизации последствий. В настоящий момент приусадебные и дачные участки в черте города подтапливают не только воды паводка, но и поднимающиеся из-под земли грунтовые воды», — пояснили в МЧС.

Для того чтобы не допустить обратного давления паводка в город, сотрудники ведомства затампонировали максимальное количество стоков.

По состоянию на 31 августа в 15 населённых пунктах Амурской области семь домов и 250 приусадебных участков остаются подтопленными.

Ранее сообщалось, что свыше 24 тыс. человек из Амурской области, Забайкальского и Хабаровского края, Еврейской автономной области признаны пострадавшими из-за наводнения.