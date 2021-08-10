Более 24 тысяч человек в ДФО признаны пострадавшими из-за наводнения

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Свыше 24 тыс. человек из Амурской области, Забайкальского и Хабаровского края, Еврейской автономной области признаны пострадавшими из-за наводнения.
Более 24 тысяч человек в ДФО признаны пострадавшими из-за наводнения
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат полпреда президента в ДФО по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

«В результате наводнения пострадали территории четырёх дальневосточных регионов: Амурской области, Забайкальского и Хабаровского края, Еврейской автономной области... Пострадавшими признаны свыше 24 тыс. человек, более 1 тыс. жилых помещений признаны непригодными для проживания, 1871 помещение требует ремонта», — говорится в итогах заседания, которое провёл вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В субботу, 7 августа, глава МЧС России Евгений Зиничев совершил облёт подтопленных территорий в Приамурье.

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