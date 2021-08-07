Глава МЧС изучил ситуацию с паводками в Приамурье

Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Приамурье и совершил облёт подтопленных территорий, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Глава МЧС России Евгений Зиничев совершает рабочую поездку в регионы Дальнего Востока, где в настоящее время складывается сложная паводковая обстановка», — приводит агентство сообщение.

Отмечается, что Зиничев обсудил с губернатором Амурской области Василием Орловым меры по снижению урона от паводка, аварийные работы и адресную помощь населению.

Как уточняется, в Приамурье в 29 населённых пунктах подтоплены 105 жилых домов и 1309 приусадебных участков.

Ранее сообщалось, что из-за осложнившейся паводковой обстановки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и ряде районов Хабаровского края власти ввели режим ЧС.