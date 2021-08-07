Глава МЧС изучил ситуацию с паводками в Приамурье
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«Глава МЧС России Евгений Зиничев совершает рабочую поездку в регионы Дальнего Востока, где в настоящее время складывается сложная паводковая обстановка», — приводит агентство сообщение.
Отмечается, что Зиничев обсудил с губернатором Амурской области Василием Орловым меры по снижению урона от паводка, аварийные работы и адресную помощь населению.
Как уточняется, в Приамурье в 29 населённых пунктах подтоплены 105 жилых домов и 1309 приусадебных участков.
Ранее сообщалось, что из-за осложнившейся паводковой обстановки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и ряде районов Хабаровского края власти ввели режим ЧС.