В Хабаровском крае из-за паводковой обстановки частично ввели режим ЧС

Из-за осложнившейся паводковой обстановки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и ряде районов Хабаровского края власти ввели режим ЧС.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

«Вводим режим ЧС в связи с осложняющейся паводковой обстановкой в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах», — написал он.

В конце июля в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю предупреждали о возможном повышении уровня воды в Верхнебуреинском и Хабаровском районах до отметок неблагоприятных явлений.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о ситуации с паводками на юге Дальнего Востока.