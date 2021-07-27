МЧС предупредило об угрозе подъёма уровня рек в Хабаровском крае

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В двух районах Хабаровского края (Верхнебуреинском и Хабаровском) возможно повышение уровня воды до отметок неблагоприятных явлений.
МЧС предупредило об угрозе подъёма уровня рек в Хабаровском крае
  • РИА Новости

«В результате прошедших осадков в Верхнебуреинском и Хабаровском районах в бассейнах рек Бурея и Урми сформировались паводки, в связи с чем ожидаются дополнительные подъёмы уровней воды», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На реке Бурее Верхнебуреинского района к 28—30 июля существует вероятность подтопления приусадебных участков и дорог в населённых пунктах Ургал и Усть-Ургал.

Согласно гидрологическим прогнозам, река Урми у населённого пункта Кукан Хабаровского района к 28—29 июля может немного подняться, но угрозы подтопления не прогнозируется.

Ранее власти Хабаровского края повторно ввели режим ЧС в Верхнебуреинском районе из-за паводка.

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