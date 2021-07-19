В одном из районов Хабаровского края вновь ввели режим ЧС из-за паводка
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Как информирует ОТР, в конце недели горные реки снесли мосты и подтопили дома в сёлах Ургал и Усть-Ургал.
Отмечается, что режим ЧС позволит властям быстрее помочь людям — на компенсации претендуют 218 человек.
Ранее сообщалось, что девять регионов Хабаровского края, в которых дорожная инфраструктура максимально пострадала от паводка, получат адресную помощь от федерального центра в размере 1,2 млрд рублей.