В одном из районов Хабаровского края вновь ввели режим ЧС из-за паводка

Власти Хабаровского края повторно ввели режим ЧС в Верхнебуреинском районе из-за паводка.

Как информирует ОТР, в конце недели горные реки снесли мосты и подтопили дома в сёлах Ургал и Усть-Ургал.

Отмечается, что режим ЧС позволит властям быстрее помочь людям — на компенсации претендуют 218 человек.

Ранее сообщалось, что девять регионов Хабаровского края, в которых дорожная инфраструктура максимально пострадала от паводка, получат адресную помощь от федерального центра в размере 1,2 млрд рублей.