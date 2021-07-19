В одном из районов Хабаровского края вновь ввели режим ЧС из-за паводка

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Власти Хабаровского края повторно ввели режим ЧС в Верхнебуреинском районе из-за паводка.
В одном из районов Хабаровского края вновь ввели режим ЧС из-за паводка
  • © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ

Как информирует ОТР, в конце недели горные реки снесли мосты и подтопили дома в сёлах Ургал и Усть-Ургал. 

Отмечается, что режим ЧС позволит властям быстрее помочь людям — на компенсации претендуют 218 человек.

Ранее сообщалось, что девять регионов Хабаровского края, в которых дорожная инфраструктура максимально пострадала от паводка, получат адресную помощь от федерального центра в размере 1,2 млрд рублей.

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