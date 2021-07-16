В Хабаровском крае 1,2 млрд рублей выделят на ремонт дорог после паводка

Девять регионов Хабаровского края, в которых дорожная инфраструктура максимально пострадала от паводка, получат адресную помощь от федерального центра в размере 1,2 млрд рублей.

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Средства выделены с учётом региональных заявок.

Наибольшая сумма — 685,5 млн рублей — предназначена для Амурской области, где в результате наводнения повреждено почти 350 участков дорог и десять мостов.

Средства на восстановление получат и другие районы ДФО: Еврейская автономная область (65 млн рублей), Приморский край (45,9 млн рублей) и Забайкальский край (4,8 млн рублей).

Ранее сайт kp.ru сообщал, что губернатор Амурской области Василий Орлов проверил защиту от паводков в южных районах региона.