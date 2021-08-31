Власти рассказали о ситуации с подтоплениями в Амурской области
«За прошедшие сутки от воды освободились три жилых дома и 57 приусадебных участков. В селе Владимировка Благовещенского района остаются подтоплены семь жилых домов», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, на территории 15 населённых пунктов Приамурья остаются подтопленными 250 приусадебных участков.
Ранее сообщалось, что свыше 24 тыс. человек из Амурской области, Забайкальского и Хабаровского края, Еврейской автономной области признаны пострадавшими из-за наводнения.