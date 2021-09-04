Роспотребнадзор высказался о ситуации с отравлением в школе Нижнего Новгорода

В пресс-службе нижегородского Роспотребнадзора высказались о ситуации с отравлением в школе Нижнего Новгорода.

«Организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование учащихся и сотрудников школы. Кроме того, лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что учебный процесс в начальных классах гимназии №13 будет приостановлен.

Ранее сообщалось, что около 40 человек из школы в Нижнем Новгороде обратились в региональное управление Роспотребнадзора с признаками отравления.