Роспотребнадзор высказался о ситуации с отравлением в школе Нижнего Новгорода

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В пресс-службе нижегородского Роспотребнадзора высказались о ситуации с отравлением в школе Нижнего Новгорода.
Роспотребнадзор высказался о ситуации с отравлением в школе Нижнего Новгорода
  • РИА Новости

«Организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование учащихся и сотрудников школы. Кроме того, лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что учебный процесс в начальных классах гимназии №13 будет приостановлен.

Ранее сообщалось, что около 40 человек из школы в Нижнем Новгороде обратились в региональное управление Роспотребнадзора с признаками отравления.

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