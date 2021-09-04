В Дагестане нашли тело пропавшего человека после схода селя

В МЧС Дагестана сообщили, что спасатели обнаружили тело туриста, предположительно, пропавшего в Гунибском районе после схода селевого потока в ущелье.

«В ходе поисково-спасательных работ в Гоцатлинском водохранилище спасателями было обнаружено тело мужчины. Предположительно, пропавшего в Гунибском районе после схода селевого потока в ущелье Карадахская теснина 23 августа», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее сообщалось, что около 15 туристов оказались заблокированными в Карадахской теснине в результате подъёма уровня воды на реке Квартал из-за сильного дождя.

Позднее стало известно, что несколько человек пропали после схода селя.