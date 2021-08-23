Около 15 туристов заблокированы в Карадахской теснине в Дагестане

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Около 15 туристов оказались заблокированными в Карадахской теснине в Дагестане в результате подъёма уровня воды на реке Квартал из-за сильного дождя, одного человека унесло потоком воды.
Около 15 туристов заблокированы в Карадахской теснине в Дагестане
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал, в Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов. По предварительной информации, одного туриста потоком воды унесло», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что в Черекском районе Кабардино-Балкарии произошёл камнепад, под который попали два альпиниста. В результате ЧП один из пострадавших погиб.

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