Около 15 туристов заблокированы в Карадахской теснине в Дагестане
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал, в Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов. По предварительной информации, одного туриста потоком воды унесло», — сообщил источник.
Ранее сообщалось, что в Черекском районе Кабардино-Балкарии произошёл камнепад, под который попали два альпиниста. В результате ЧП один из пострадавших погиб.