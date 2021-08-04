В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист
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Об этом пишет Life.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
«В 10:00 мск в среду поступило сообщение, что в Черекском районе в ущелье Безенги между перевалами Думала и Урал (высота 3800 м) под камнепад попали альпинисты», — заявили в ведомстве.
По предварительным данным, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, второй — пострадал.
Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Сочи спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолёте Ка-32 эвакуировали двух подростков, которые отправились в поход на гору Сахарная и перестали выходить на связь.