В Сочи завершилась спасательная операция по эвакуации двух подростков с горы

В Сочи спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолёте Ка-32 эвакуировали двух подростков, которые ранее отправились в поход на гору Сахарная и перестали выходить на связь.

Как сообщает портал «Юга.ру», во вторник, 13 июля, 16-летние Ян Швецов из Сочи и Даниил Бубнов из Нижнего Новгорода ушли в однодневный поход на гору Сахарную, расположенную в лесничестве Сочинского нацпарка. Они поднялись на высоту 1550 м и перестали выходить на связь.

В МЧС уточнили, что один из туристов получил травму ноги. Туристы поняли, что их ищут, когда услышали звук вертолёта. Тогда один из подростков вышел на поиск спасателей. Позже он рассказал им, где находится его спутник, сообщает Life.ru.

Обоих подростков эвакуировали.

В марте спасатели в Мурманской области провели эвакуацию 38 человек из района, где ранее сошла лавина.