В Дагестане ищут двух пропавших из-за схода селя туристов

Дагестанские спасатели ищут двух туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, пропавших в результате схода селевого потока в Карадахской теснине, передаёт РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

По данным ведомства, пропали 35-летний турист из Москвы и 37-летний турист из Петербурга.

«С 05:30 спасатели в составе 12 человек, двух единиц техники и 30 сотрудников районной полиции приступили к поискам двух пропавших мужчин», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 15 туристов оказались заблокированными в Карадахской теснине в результате подъёма уровня воды на реке Квартал из-за сильного дождя.

Также стало известно, что в Левашинском районе селевым потоком снесены опоры межпоселкового газопровода высокого давления, более 4,5 тыс. жителей остались без газа.