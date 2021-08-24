В Дагестане ищут двух пропавших из-за схода селя туристов

Короткая ссылка
Дагестанские спасатели ищут двух туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, пропавших в результате схода селевого потока в Карадахской теснине, передаёт РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
В Дагестане ищут двух пропавших из-за схода селя туристов
  • © Юрий Сомов
  • РИА Новости

По данным ведомства, пропали 35-летний турист из Москвы и 37-летний турист из Петербурга.

«С 05:30 спасатели в составе 12 человек, двух единиц техники и 30 сотрудников районной полиции приступили к поискам двух пропавших мужчин», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 15 туристов оказались заблокированными в Карадахской теснине в результате подъёма уровня воды на реке Квартал из-за сильного дождя.

Также стало известно, что в Левашинском районе селевым потоком снесены опоры межпоселкового газопровода высокого давления, более 4,5 тыс. жителей остались без газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить