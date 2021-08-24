В Дагестане ищут двух пропавших из-за схода селя туристов
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- РИА Новости
По данным ведомства, пропали 35-летний турист из Москвы и 37-летний турист из Петербурга.
«С 05:30 спасатели в составе 12 человек, двух единиц техники и 30 сотрудников районной полиции приступили к поискам двух пропавших мужчин», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что около 15 туристов оказались заблокированными в Карадахской теснине в результате подъёма уровня воды на реке Квартал из-за сильного дождя.
Также стало известно, что в Левашинском районе селевым потоком снесены опоры межпоселкового газопровода высокого давления, более 4,5 тыс. жителей остались без газа.