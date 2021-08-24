В Дагестане более 4,5 тысяч жителей остались без газа после схода селя
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Об этом пишет Интерфакс.
По сообщению ведомства, без газа остались 950 домов в четырёх населённых пунктах. В них проживают 4650 человек, в том числе 1583 ребенка.
Как отмечается, до утра жителям этих населённых пунктов придётся пользоваться остаточным газом в газопроводе.
Ранее в Краснодарском крае из-за неблагоприятных погодных условий произошли отключения в электросетях, без света остались более 29 тыс. человек.