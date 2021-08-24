В Дагестане более 4,5 тысяч жителей остались без газа после схода селя

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В результате сильных ливней в Левашинском районе Дагестана селевым потоком снесены опоры межпоселкового газопровода высокого давления, из-за угрозы разрыва газопровода временно прекращена подача газа. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
В Дагестане более 4,5 тысяч жителей остались без газа после схода селя
  • © 05.mchs.gov.ru

Об этом пишет Интерфакс.

По сообщению ведомства, без газа остались 950 домов в четырёх населённых пунктах. В них проживают 4650 человек, в том числе 1583 ребенка.

Как отмечается, до утра жителям этих населённых пунктов придётся пользоваться остаточным газом в газопроводе.

Ранее в Краснодарском крае из-за неблагоприятных погодных условий произошли отключения в электросетях, без света остались более 29 тыс. человек.

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