В Краснодарском крае более 29 тысяч человек остались без электроснабжения
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении Минэнерго России.
«13 августа с 17:00 из-за сильного дождя происходят отключения в электросетях 6—10 кВ (ДЗО ПАО «Россети» — ПАО «Россети Кубань», АО «НЭСК»). Без электроснабжения остаются около 29 300 человек», — заявили в министерстве.
Отмечается, что в восстановительных работах участвуют десять бригад энергетиков, в которые входят 20 специалистов и десять единиц техники.
Минэнерго отметило, что держит ситуацию на особом контроле.
Ранее во Владимирской области из-за грозы без света остались более 6 тыс. человек.