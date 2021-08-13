В Краснодарском крае более 29 тысяч человек остались без электроснабжения

В Краснодарском крае из-за неблагоприятных погодных условий произошли отключения в электросетях, без света остаются более 29 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго России.

«13 августа с 17:00 из-за сильного дождя происходят отключения в электросетях 6—10 кВ (ДЗО ПАО «Россети» — ПАО «Россети Кубань», АО «НЭСК»). Без электроснабжения остаются около 29 300 человек», — заявили в министерстве.

Отмечается, что в восстановительных работах участвуют десять бригад энергетиков, в которые входят 20 специалистов и десять единиц техники.

Минэнерго отметило, что держит ситуацию на особом контроле.

Ранее во Владимирской области из-за грозы без света остались более 6 тыс. человек.