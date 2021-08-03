Во Владимирской области из-за грозы без света остались более 6 тысяч человек
- globallookpress.com
Как отмечает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу обладминистрации, всего без света в Киржачском районе остались более 5,5 тыс. человек, а также десять школ, три дошкольных учреждения и один водозабор.
Кроме того, в Петушинском районе непогода оставила без электричества 11 населённых пунктов, в которых проживают 950 человек.
В настоящее время электроснабжение там восстановлено.
По данным kp.ru, губернатор Владимир Сипягин направил в Киржачский район врио заместителя губернатора Германа Елянюшкина. Он будет контролировать устранение последствий ночной грозы.
Также Росгидрометцентр объявил, что двум регионам России — Владимирской и Нижегородской областям — грозит ураган в самое ближайшее время.