Губернатор Приморского края высказался о проведении Олимпиады во Владивостоке

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что проведение Олимпийских игр во Владивостоке должно быть обдумано и экономически целесообразно.
Губернатор Приморского края высказался о проведении Олимпиады во Владивостоке
  • РИА Новости

«Проведение Олимпиады возможно, но к этому надо идти, серьёзно готовиться — и чтобы это было экономически целесообразно», — цитирует ТАСС губернатора Приморского края.

Вместе с тем Кожемяко отметил, что современная спортивная инфраструктура в столице региона появится к 2032 году.

Кожемяко напомнил, что Приморский край был центром подготовки к Олимпийским играм в Токио.

«Половина наших медалей была завоёвана спортсменами, которые готовились здесь», — сказал он.

Напомним, что в 2014 году Россия приняла зимние Олимпийские игры в Сочи.

Ранее президент России Владимир Путин поделился мнением о возможности проведения Олимпийских игр в стране.

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