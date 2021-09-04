Губернатор Приморского края высказался о проведении Олимпиады во Владивостоке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что проведение Олимпийских игр во Владивостоке должно быть обдумано и экономически целесообразно.

«Проведение Олимпиады возможно, но к этому надо идти, серьёзно готовиться — и чтобы это было экономически целесообразно», — цитирует ТАСС губернатора Приморского края.

Вместе с тем Кожемяко отметил, что современная спортивная инфраструктура в столице региона появится к 2032 году.

Кожемяко напомнил, что Приморский край был центром подготовки к Олимпийским играм в Токио.

«Половина наших медалей была завоёвана спортсменами, которые готовились здесь», — сказал он.

Напомним, что в 2014 году Россия приняла зимние Олимпийские игры в Сочи.

Ранее президент России Владимир Путин поделился мнением о возможности проведения Олимпийских игр в стране.