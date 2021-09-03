Кардиолог рассказал о возможном влиянии «барической пилы» на здоровье

Врач-терапевт, кардиолог клиники «Медси» в Красногорске Михаил Когтев рассказал о возможном влиянии «барической пилы» на здоровье.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что наибольшее влияние на здоровье может оказывать «барическая пила» во время перехода климата от зимнего к весеннему, а переход от лета к зиме более плавный и постепенный.

«Рекомендации такие: для людей с хроническими заболеваниями важно регулярное применение тех препаратов, которые они принимают по назначению своего лечащего врача, и контроль ключевых показателей своего здоровья, например артериального давления, пульса, уровня сахара в крови, согласно рекомендациям лечащего врача», — отметил специалист.

Более молодым пациентам без хронических заболеваний Когтев советует вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять спиртными напитками и не курить.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.