Диетолог дала рекомендации по употреблению солёных продуктов

Диетолог Анжелика Дюваль дала рекомендации по употреблению солёных продуктов.

«Я рекомендую к вечеру не есть сильно солёные продукты, так как они также задерживают воду, которая при избытке нагружает сердечно-сосудистую систему. Поэтому солёные продукты лучше съедать в первой половине дня, особенно это касается консервов», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, чрезмерное количество соли и консервантов содержится в солёной рыбе, которую часто подают на праздничный стол, поэтому лучше готовить её самостоятельно.

«Делать это очень просто: нужно купить 1 кг кеты, форели или сёмги. Рыбу положить в стерилизованный пластиковый контейнер, посыпать двумя столовыми ложками морской соли, выжать на заготовку половину апельсина. Потом нужно мелко нарезать укроп и добавить его к рыбе», — рассказала Дюваль.

Как отметила диетолог, контейнер следует убрать в холодильник на шесть часов, потом перевернуть рыбу и оставить её ещё на шесть часов. Затем заготовку промокнуть салфеткой.

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