В Петербурге рассказали о мероприятиях в память о жертвах Беслана

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге прошёл ряд акций и внеклассных мероприятий, посвящённых трагедии в Беслане. Также городской комитет по образованию с 3 по 13 сентября проведёт Декаду противодействия идеологии терроризма и экстремизма в школах, колледжах и техникумах.
В Петербурге рассказали о мероприятиях в память о жертвах Беслана
  • Reuters

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Учащиеся школ города почтут минутой молчания погибших учеников, их родителей и учителей. В декаде примут участие более 450 тыс. петербургских школьников и студентов.

Также комитет по образованию совместно с петербургским региональным отделением Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» провели 3 сентября торжественную траурную церемонию. Она традиционно прошла у памятника «Детям Беслана» на территории церкви Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло заявил о необходимости уделять особое внимание памяти о трагических событиях в Беслане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить