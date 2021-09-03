В Петербурге рассказали о мероприятиях в память о жертвах Беслана

В Санкт-Петербурге прошёл ряд акций и внеклассных мероприятий, посвящённых трагедии в Беслане. Также городской комитет по образованию с 3 по 13 сентября проведёт Декаду противодействия идеологии терроризма и экстремизма в школах, колледжах и техникумах.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Учащиеся школ города почтут минутой молчания погибших учеников, их родителей и учителей. В декаде примут участие более 450 тыс. петербургских школьников и студентов.

Также комитет по образованию совместно с петербургским региональным отделением Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» провели 3 сентября торжественную траурную церемонию. Она традиционно прошла у памятника «Детям Беслана» на территории церкви Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло заявил о необходимости уделять особое внимание памяти о трагических событиях в Беслане.