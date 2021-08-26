Путин заявил, что трагедии в Беслане необходимо уделять особое внимание

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло заявил о необходимости уделять особое внимание памяти о трагических событиях в Беслане.

«Это та трагическая история в жизни нашей страны (теракт в Беслане в 2004 году. — RT)... которая требует всегда особого внимания», — передаёт ТАСС заявление Путина.

Кроме того, он дал обещание о финансировании в полном объёме программы социально-экономического развития Беслана.

В июне сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение направить до 75 млн рублей на создание центра профилактики терроризма в Беслане.