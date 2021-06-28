Кабмин выделит средства на создание центра профилактики терроризма в Беслане

Премьер-министр России Михаил Мишустин отдал поручение направить до 75 млн рублей для создания международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма в Беслане.

Об этом говорится на официальном сайте правительства в сообщении по итогам поездки Мишустина в Северо-Кавказский федеральный округ.

«Минэкономразвития, Минкультуры и Минфин должны направить до 75 млн рублей на создание международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма в Беслане», — сообщает пресс-служба кабмина.

Кроме того, Минтранс и Минфин должны подготовить проект решения по выделению 80,5 млн рублей на реконструкцию дорог в городе. Соответствующие поручения предполагается выполнить в срок до 30 июля.