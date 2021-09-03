В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

По данным на 3 сентября, в регионе развёрнуты 3583 койки для лечения коронавируса, свободными остаются 22%.

«Этого резерва достаточно, чтобы оказывать всю необходимую помощь больным с COVID-19 в ближайшей перспективе. В случае необходимости он может быть расширен», — сказал Владимиров.

Также стало известно, что в Калининградской области за сутки выявили 180 случаев коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

«По состоянию на 3 сентября в регион нарастающим итогом поступило 385 019 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 298 489 человек, из них двукратно — 266 099», — отметили в штабе.

Ранее Николай Крючков, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», дал советы по использованию многоразовой маски.