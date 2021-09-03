В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом

Короткая ссылка
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

По данным на 3 сентября, в регионе развёрнуты 3583 койки для лечения коронавируса, свободными остаются 22%.

«Этого резерва достаточно, чтобы оказывать всю необходимую помощь больным с COVID-19 в ближайшей перспективе. В случае необходимости он может быть расширен», — сказал Владимиров.

Также стало известно, что в Калининградской области за сутки выявили 180 случаев коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

«По состоянию на 3 сентября в регион нарастающим итогом поступило 385 019 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 298 489 человек, из них двукратно — 266 099», — отметили в штабе.

Ранее Николай Крючков, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», дал советы по использованию многоразовой маски.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить