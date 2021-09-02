Иммунолог Крючков дал советы по использованию многоразовой маски

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков дал советы по использованию многоразовой маски.

«Многоразовые маски — это не медицинские изделия, а просто элемент одежды. Они не стандартизированы с точки зрения борьбы с инфекцией и вирусами, поэтому сложно спрогнозировать, как они работают. Здесь есть только одно общее правило, что всё зависит от интенсивности использования маски», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, суммарно в день время ношения маски не должно превышать четыре часа.

Как отметил Крючков, многоразовую маску необходимо стирать в тот же день, когда её носили.

«Если человек носит многоразовую маску пять дней в неделю, то она может прослужить долго. С учётом ежедневной стирки и неиспользования маски в некоторые дни недели она может полгода или даже 8—10 месяцев прослужить. Если человек каждый день использует и каждый день стирает, то срок службы снижается», — уточнил врач.

Он пояснил, что важен предельный срок службы материалов.

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