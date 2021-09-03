В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Оренбургской области выявили 340 случаев коронавируса, из медучреждений выписаны 339 человек.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 67 138, выздоровевших — 55 416.

Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошёл 1 007 391 житель, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Оба компонента вакцины получили 861 468 человек.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков дал советы по использованию многоразовой маски.