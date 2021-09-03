В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 67 138, выздоровевших — 55 416.
Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошёл 1 007 391 житель, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.
Оба компонента вакцины получили 861 468 человек.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков дал советы по использованию многоразовой маски.