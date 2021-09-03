В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
За сутки в Оренбургской области выявили 340 случаев коронавируса, из медучреждений выписаны 339 человек.
В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 67 138, выздоровевших — 55 416.

Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошёл 1 007 391 житель, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Оба компонента вакцины получили 861 468 человек.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков дал советы по использованию многоразовой маски.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить