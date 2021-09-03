В «Векторе» заверили в эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против дельта-штамма

В «Векторе» не видят оснований для снижения эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» против дельта-штамма COVID-19, заявила земгендиректора научного центра Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

«Сейчас мы проводим исследования по двум направлениям. В рамках первого направления отслеживается генетическая изменчивость вируса, в том числе поэтому проводится масштабное секвенирование изолятов, выделенных в России», — сказала она Интерфаксу.

Комментируя возможное снижение эффективности «ЭпиВакКороны» в отношении штамма «дельта», Непомнящих заявила, что в учреждении не заметили значимых замен в выбранных консервативных районах вируса, это означает отсутствие предпосылок к ухудшению действия отечественной вакцины.

«ЭпиВакКорона» изначально разрабатывалась с идеей: взять консервативные фрагменты вирусного белка S, которые в то же время важны в жизненном цикле вируса — такие участки остаются практически неизменными, а если в них и возникают те или иные мутации, то вирус не сможет дальше с ними существовать», — пояснила она.

Ранее стало известно, что новая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» вскоре поступит в гражданский оборот.

К настоящему времени более 38 млн человек в России сделали прививку от коронавирусной инфекции двумя компонентами.