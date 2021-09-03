Минздрав рекомендует доверять только проверенным источникам информации о COVID-19

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Минздрав России рекомендует гражданам доверять только проверенным источникам информации о COVID-19 и записываться на вакцинацию. К настоящему времени более 38 млн человек сделали прививку от коронавирусной инфекции двумя компонентами.
Минздрав рекомендует доверять только проверенным источникам информации о COVID-19
  • Reuters

Несмотря на это, вопросы вакцинации для некоторых граждан остаются спорными, например, кто-то верит в бесплодие и «чипирование» и «контроль над населением».

Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привились порядка 45,4 млн россиян.

В 2020 году основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологическую теорию, согласно которой он якобы планирует ввести массовое чипирование населения через вакцинацию.

Генеральная прокуратура России, в свою очередь, признала фейками видеоролики о якобы искусственном создании COVID-19 для чипирования населения.

Российский президент Владимир Путин, комментируя ситуацию с антипрививочниками, заявил, что «всегда есть и всегда были люди, которые вообще считают, что не нужно делать никаких прививок».

Он призвал в данном случае прислушиваться не к людям, которые «мало чего в этом понимают и пользуются слухами», а к специалистам.

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