Минздрав рекомендует доверять только проверенным источникам информации о COVID-19

Минздрав России рекомендует гражданам доверять только проверенным источникам информации о COVID-19 и записываться на вакцинацию. К настоящему времени более 38 млн человек сделали прививку от коронавирусной инфекции двумя компонентами.

Несмотря на это, вопросы вакцинации для некоторых граждан остаются спорными, например, кто-то верит в бесплодие и «чипирование» и «контроль над населением».

Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привились порядка 45,4 млн россиян.

В 2020 году основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологическую теорию, согласно которой он якобы планирует ввести массовое чипирование населения через вакцинацию.

Генеральная прокуратура России, в свою очередь, признала фейками видеоролики о якобы искусственном создании COVID-19 для чипирования населения.

Российский президент Владимир Путин, комментируя ситуацию с антипрививочниками, заявил, что «всегда есть и всегда были люди, которые вообще считают, что не нужно делать никаких прививок».

Он призвал в данном случае прислушиваться не к людям, которые «мало чего в этом понимают и пользуются слухами», а к специалистам.