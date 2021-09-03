Минздрав рекомендует доверять только проверенным источникам информации о COVID-19
- Reuters
Несмотря на это, вопросы вакцинации для некоторых граждан остаются спорными, например, кто-то верит в бесплодие и «чипирование» и «контроль над населением».
Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привились порядка 45,4 млн россиян.
В 2020 году основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологическую теорию, согласно которой он якобы планирует ввести массовое чипирование населения через вакцинацию.
Генеральная прокуратура России, в свою очередь, признала фейками видеоролики о якобы искусственном создании COVID-19 для чипирования населения.
Российский президент Владимир Путин, комментируя ситуацию с антипрививочниками, заявил, что «всегда есть и всегда были люди, которые вообще считают, что не нужно делать никаких прививок».
Он призвал в данном случае прислушиваться не к людям, которые «мало чего в этом понимают и пользуются слухами», а к специалистам.