Более 45 млн человек в России получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса

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Порядка 45,4 млн человек в России привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Более 45 млн человек в России получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса
  • Reuters

«Сегодня количество вакцинированных людей в России — 45,4 млн человек, которые привились по одному разу, и 38,5 млн — это полностью привитых», — цитирует ТАСС Голикову.

Об этом она сказала на марафоне «Новое Знание».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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