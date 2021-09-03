В Кировской области зарегистрировали 111 случаев COVID-19 за сутки

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В Кировской области зарегистрировали 111 случаев коронавируса за сутки, из медучреждений выписали 275 жителей.
В Кировской области зарегистрировали 111 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Лечение на дому проходят 4664 человека, в больницах находится 2401 пациент, в том числе 134 — в реанимации.

Также стало известно, что в Татарстане выявили 50 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Реальное время». Выздоровели при этом 45 жителей республики.

Общее число заболевших в регионе достигло 25 610, из больниц выписаны 22 403 человека.

Ранее Николай Крючков, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», дал советы по использованию многоразовой маски.

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