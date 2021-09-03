В Тамбовской области выявили 93 случая COVID-19 за сутки

В Тамбовской области зарегистрировали 93 случая COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 40 821, выздоровевших — 38 773.

На госпитализации находятся 608 пациентов, на карантине на дому — 1614.

Первый этап вакцинации прошли 340 515 жителей, второй — 298 113.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили 227 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на оперштаб. Из больниц выписаны 180 человек.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 335 472 жителя республики.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков дал советы по использованию многоразовой маски.