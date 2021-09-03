Попова дала совет по вакцинации от COVID-19 и гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума дала совет по вакцинации от COVID-19 и гриппа.

«Если мы сделаем прививку, то будем защищены с очень высокой долей вероятности. Нужен месяц, у нас это прописано в нормативах», — ответила глава Роспотребнадзора на вопрос Life.ru, сколько должно пройти времени между прививками.

Ранее Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 наиболее интенсивно снижается в регионах, где привиты более 60% взрослого населения.

Со своей стороны, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.