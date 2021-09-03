Более 50% посетителей павильонов «Здоровая Москва» обследовались после COVID-19

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Дополнительные обследования для переболевших COVID-19 в последние четыре недели прошли более 50% посетителей павильонов «Здоровая Москва».
Более 50% посетителей павильонов «Здоровая Москва» обследовались после COVID-19
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Проведение обследования в парках себя полностью оправдало: оно помогает комплексно оценить состояние здоровья после болезни и при наличии показаний получить направление на дополнительное обследование к соответствующим специалистам», — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 3 млн человек.

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