Путин прокомментировал ситуацию со школьником, поправившим его в беседе про Северную войну

Президент России Владимир Путин заявил, что его не задело то, что школьник поправил его в беседе про Северную войну.

«Почему меня это должно задеть? Наоборот, меня это только может порадовать. Молодые ребята, они хорошо знают историю Отечества. Прекрасно, я только рад», — сказал Путин, отвечая на вопрос, не задело ли его, что школьник его поправил.

1 сентября российский лидер в ходе общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, назвал войну, которую вёл Пётр I со Швецией, Семилетней.

«Не сочтите за… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — уточнил присутствующий на встрече школьник.

В ответ Путин сказал: «Да, спасибо за поправку».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает наглостью слова школьника, который на онлайн-уроке поправил Владимира Путина во время разговора о Северной войне.