Школьник поправил Путина во время разговора о Северной войне

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Президент России Владимир Путин в ходе общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, назвал войну, которую вёл Пётр I со Швецией, Семилетней войной.
Школьник поправил Путина во время разговора о Северной войне
  • Reuters

«Не сочтите за… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — уточнил присутствующий на встрече школьник.

В ответ Путин сказал: «Да, спасибо за поправку».

Северная война (1700—1721) — война России и её союзников против Швеции за господство на Балтийском море. Война началась зимой 1700 года вторжением датчан в Гольштейн-Готторп и польско-саксонских войск в Лифляндию.

В результате Северной войны Россия получила выход к Балтийскому морю.

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