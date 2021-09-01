Школьник поправил Путина во время разговора о Северной войне
- Reuters
«Не сочтите за… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — уточнил присутствующий на встрече школьник.
В ответ Путин сказал: «Да, спасибо за поправку».
Северная война (1700—1721) — война России и её союзников против Швеции за господство на Балтийском море. Война началась зимой 1700 года вторжением датчан в Гольштейн-Готторп и польско-саксонских войск в Лифляндию.
В результате Северной войны Россия получила выход к Балтийскому морю.