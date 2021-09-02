В Кремле не считают наглостью слова школьника, поправившего Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает наглостью слова школьника, который на онлайн-уроке поправил Владимира Путина во время разговора о Северной войне.

«Мы убеждены, что никто ребёнка не отчислит, тем более такого ребёнка талантливого и такого знающего», — приводит слова Пескова ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь президента, в Кремле категорически не согласны с позицией директора школы, которая, как сообщалось, назвала поведение ученика «наглостью, присущей молодым».

Песков подчеркнул, что Путин сам назвал онлайн-урок диалогом, он трепетно относится к правильности фактов, часто поправляет кого-то и всегда с готовностью слушает такие корректировки.

1 сентября российский лидер в ходе общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке назвал войну, которую вёл Пётр I со Швецией, Семилетней.

«Не сочтите за… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — уточнил присутствующий на встрече школьник.

В ответ Путин сказал: «Да, спасибо за поправку».

В результате Северной войны (1700—1721) Россия получила выход к Балтийскому морю.