Врач рассказала о показателях, влияющих на температуру тела

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Заведующая поликлиническим отделением клинической больницы «Медси» № 1 в Отрадном, врач — терапевт-онколог Наталия Толстых рассказала о показателях, влияющих на температуру тела.
Врач рассказала о показателях, влияющих на температуру тела
  • Pixabay

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что это могут быть особенности метаболизма, работа эндокринных желёз или вегетативная нервная система.

В течение дня у каждого человека температура колеблется в небольших пределах, находясь в диапазоне от 35,5 до 37,2 градуса.

Температура может меняться в зависимости от активности человека и от времени суток.

«Важно понимать, что пониженная (по сравнению с популяционной нормой) температура тела, то есть менее 35,5 градуса, может являться индивидуальной особенностью некоторых людей и далеко не всегда свидетельствует о наличии заболеваний», — отметила Толстых.

Как уточнила врач, 37,1—38 градусов — это так называемая субфебрильная температура, способная сохраняться в течение двух недель после инфекции с лихорадкой.

«При отсутствии других симптомов такое состояние не требует дополнительного обследования и лечения. Достаточно часто в стёртой форме протекают простудные заболевания, а выявление температуры является случайной находкой», — сказала она.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.

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