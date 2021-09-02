Доктор медицинских наук прокомментировал ситуацию с гриппом во время пандемии

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Врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус прокомментировал ситуацию с гриппом во время пандемии COVID-19.
Доктор медицинских наук прокомментировал ситуацию с гриппом во время пандемии
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«Грипп как заболевание никуда не делся. Более того, болеть гриппом в период пандемии  COVID-19 — не самое весёлое занятие. Сочетание этих двух инфекций может приводить к самым тяжёлым последствиям», — заявил он в беседе с kp.ru.

По словам медика, грипп опасен для тех, кто наиболее уязвим и для COVID-19, в том числе для пожилых, людей с хроническими заболеваниями, а также для детей.

«Более того, в этом сезоне мы прогнозируем несколько новых штаммов гриппа, которых давно не были на территории Российской Федерации», — добавил Продеус.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.

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