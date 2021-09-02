В Коми выявили 236 случаев COVID-19

За сутки в Республике Коми выявили 236 случаев коронавируса.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии заболели 63 837 жителей. Из больниц выписаны 55 497 человек, в том числе 692 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области за день подтвердили 275 случаев COVID-19, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный штаб. Выздоровели 188 жителей.

Общее число заболевших достигло 74 872, выписанных — 67 431.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов оценил вероятность подъёма уровня заболеваемости COVID-19.