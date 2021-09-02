В Коми выявили 236 случаев COVID-19
- Reuters
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии заболели 63 837 жителей. Из больниц выписаны 55 497 человек, в том числе 692 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Ульяновской области за день подтвердили 275 случаев COVID-19, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный штаб. Выздоровели 188 жителей.
Общее число заболевших достигло 74 872, выписанных — 67 431.
Ранее вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов оценил вероятность подъёма уровня заболеваемости COVID-19.