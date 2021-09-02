В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперштаб.
Общее число заболевших за время пандемии достигло 58 838, выздоровевших — 47 940.
В больницах находятся 1975 человек, в реанимации — 168.
Также стало известно, что в Мурманской области зарегистрировали 151 случай COVID-19 за последние 24 часа, передаёт Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число заболевших составляет 68 467. Выздоровели 53 176 жителей. В настоящее время на лечении находятся 13 445 пациентов.
Ранее вирусолог доктор биологических наук Александр Шестопалов оценил вероятность подъёма уровня заболеваемости COVID-19.