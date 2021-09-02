В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Новосибирской области выявили 166 случаев коронавируса за сутки, выздоровели 110 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших за время пандемии достигло 58 838, выздоровевших — 47 940.

В больницах находятся 1975 человек, в реанимации — 168.

Также стало известно, что в Мурманской области зарегистрировали 151 случай COVID-19 за последние 24 часа, передаёт Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших составляет 68 467. Выздоровели 53 176 жителей. В настоящее время на лечении находятся 13 445 пациентов.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Александр Шестопалов оценил вероятность подъёма уровня заболеваемости COVID-19.