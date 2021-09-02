В Волгоградской области выявили 350 случаев COVID-19 за сутки

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В Волгоградской области выявили 350 случаев коронавируса за сутки. Вылечились 317 человек.
В Волгоградской области выявили 350 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших за время пандемии достигло 82 417, выздоровевших — 73 124.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 131 случай COVID-19 за последние 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia. Из больниц выписаны 158 пациентов.

Общее число заболевших за время пандемии достигло 27 464.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов оценил вероятность подъёма уровня заболеваемости COVID-19.

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