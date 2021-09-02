В Томской области зарегистрировали 106 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Томской области зарегистрировали 106 случаев коронавирусной инфекции за сутки.
В Томской области зарегистрировали 106 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших за время пандемии достигло 41 020. Выздоровели 34 947 человек, в том числе 46 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане выявили 49 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 25 560, выздоровевших — 22 358. За последние 24 часа из медучреждений выписали 57 пациентов.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов оценил вероятность подъёма уровня заболеваемости COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить