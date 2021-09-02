В Томской области зарегистрировали 106 случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на оперштаб.
Общее число заболевших за время пандемии достигло 41 020. Выздоровели 34 947 человек, в том числе 46 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Татарстане выявили 49 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число заболевших достигло 25 560, выздоровевших — 22 358. За последние 24 часа из медучреждений выписали 57 пациентов.
Ранее вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов оценил вероятность подъёма уровня заболеваемости COVID-19.