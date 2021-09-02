В Подмосковье более 10 тысяч перенёсших COVID-19 пациентов прошли диспансеризацию

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Более 10 тыс. человек, которые переболели коронавирусом, прошли углублённую диспансеризацию в Московской области.
В Подмосковье более 10 тысяч перенёсших COVID-19 пациентов прошли диспансеризацию
  • © Министерство здравоохранения Московской области

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Углублённая диспансеризация для переболевших COVID-19 проводится в регионе с 1 июля. Её можно пройти через два месяца после выздоровления.

«Важно выявить постковидные осложнения, которые мог вызвать коронавирус. Это тромбозы, тахикардия, болезни органов дыхания и другие патологии. Из 10 тыс. человек, прошедших углублённую диспансеризацию, у почти 500 были выявлены осложнения после болезни», — рассказала глава ведомства Светлана Стригункова.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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